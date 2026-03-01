СБ Ирана: Тегеран нанесет США и Израилю удар с невиданной ранее силой

В воскресенье, 1 марта, Вооруженные силы Ирана планируют нанести мощный удар по Соединенным Штатам и Израилю, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани.

«Вчера Иран выпустил ракеты по Соединенным Штатам и Израилю, которые причинили вред. Сегодня мы нанесем им удар с такой силой, с которой они никогда прежде не сталкивались», — написал Лариджани в соцсети X.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

