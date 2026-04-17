Смертельная опасность под ногтем: как отличить синяк от подногтевой меланомы

Темная полоса под ногтем требует четкого разделения безобидной травмы и смертельно опасной опухоли. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Главный критерий — динамика. Гематома всегда сдвигается по мере отрастания пластины. Сначала она багровая, затем чернеет и в итоге полностью срезается ножницами. Подногтевая меланома не срастает. Она выглядит как вертикальная линия от основания к краю ногтя, которая со временем только темнеет и расширяется.

«Ключевой маркер онкологии — симптом Хатчинсона. При меланоме пигментация выплескивается за пределы ногтя, окрашивая кутикулу и прилегающий валик кожи. Гематома же имеет четкие границы запекшейся крови и не затрагивает мягкие ткани», — сказал Лавров.

Опухоль постепенно разрушает саму пластину: ноготь трескается, истончается и деформируется. Если черная полоса шире трех миллиметров, не сдвигается с места за месяц, а палец точно не травмировали и не носили тесную обувь, ожидание становится фатальным. Эта крайне агрессивная форма рака требует немедленной дерматоскопии и биопсии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.