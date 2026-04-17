Ефимов: на улице Михайлова 280 жителей осмотрят квартиры в доме по реновации

В Рязанском районе на юго-востоке Москвы городские власти передали под заселение новый жилой комплекс, построенный по программе реновации на улице Михайлова. Квартиры в этом доме получат жители из старого здания по адресу: улица Коновалова, д. 10, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Рязанском районе 284 жителя приступят к осмотру квартир в новостройке по программе реновации по адресу: улица Михайлова, д. 15. Город предоставляет им равнозначное современное жилье с готовой улучшенной отделкой. Москвичи смогут переехать в новые квартиры, не тратя время на дополнительный ремонт. Жилой комплекс стал третьей новостройкой, переданной под заселение участникам программы реновации в Рязанском районе», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что всего здесь запланировано расселить 72 дома старого фонда, а в новое жилье переедут около 5,4 тыс. семей.

Дом находится в локации с хорошо развитой инфраструктурой: поблизости работают детские сады и школы, аптеки, магазины, а также различные сервисные центры. В шаговой доступности — станция метро «Стахановская» (Некрасовская линия), а также остановочные пункты Плющево и Чухлинка, которые относятся к третьему и четвертому Московским центральным диаметрам.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, в новостройке на улице Михайлова насчитывается 161 квартира. Их общая площадь составляет 9,5 тыс. кв. м. Первый этаж здания — нежилой, здесь откроются объекты социально-бытового назначения. Благодаря этому жители смогут быстро получить доступ к самым востребованным товарам и услугам. Тем, кто захочет сделать переезд максимально быстрым и удобным, город предлагает сервис «Помощь в переезде»: всем желающим бесплатно предоставят грузчиков и автотранспорт.

Новостройка находится прямо рядом с пятиэтажкой, которую расселяют, поэтому после смены жилья новоселы смогут не менять свой привычный уклад жизни.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, 20 апреля откроют центр информирования для жителей дома 15 на улице Михайлова. С этого дня они начнут определяться с выбором предложенного Москвой жилья и оформлять необходимые для переезда документы. Большая часть москвичей записываются на осмотры квартир и заключение договоров с помощью суперсервиса «Переезд по программе реновации».

«Цифровой помощник позволяет онлайн выбрать удобное время и дату посещения Центра информирования на всех этапах оформления документов, включая нотариальное заверение договора, если в семьях есть несовершеннолетние дети, частично или полностью недееспособные лица», — пояснила Соловьева.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru, напомнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение из 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он отметил, что в 70 районах в рамках реновации обновлена инженерная инфраструктура.

