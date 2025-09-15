Обвиняемого в убийстве школьницы в отеле Петербурга арестовали до 14 ноября

Парня, обвиняемого в жестокой расправе над 15-летней школьницей в апарт-отеле Санкт-Петербурга, арестовали до 14 ноября. В отношении подростка из Сахалина возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает РЕН ТВ .

В апарт-отеле на Витебском проспекте 7 сентября нашли труп девушки. Большое количество ножевых ранений ей нанес молодой человек, который позвал жертву в номер.

Юноша специально приехал из Сахалина для встречи с несовершеннолетней. После совершения убийства он предпринял попытку суицида рядом с телом жертвы.

Врачам удалось спасти ему жизнь. Придя в сознание, молодой человек объяснил свой поступок временным помутнением рассудка. 18-летний студент нанес школьнице 35 колото-резаных ран. Затем он сделал фотографии с трупом, залитым кровью номером и отправил их знакомым.

Несмотря на то, что студент признался в убийстве, он воспользовался своим конституционным правом не свидетельствовать против себя и отказался давать развернутые показания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.