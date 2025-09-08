Молодой человек в Петербурге позвал 15-летнюю девочку в отель и зарезал ее
Фото - © Фотобанк Лори
В апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге нашли труп 15-летней девушки. Большое количество ножевых ранений ей нанес молодой человек, который позвал жертву в номер, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.
Преступление произошло 7 сентября.
Между молодым человеком и девушкой были неприязненные отношения. Из-за этого парень зарезал жертву ножом.
После этого молодой человек нанес себе повреждения. С ними его отвезли в больницу.
