сегодня в 09:53

Молодой человек в Петербурге позвал 15-летнюю девочку в отель и зарезал ее

В апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге нашли труп 15-летней девушки. Большое количество ножевых ранений ей нанес молодой человек, который позвал жертву в номер, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Преступление произошло 7 сентября.

Между молодым человеком и девушкой были неприязненные отношения. Из-за этого парень зарезал жертву ножом.

После этого молодой человек нанес себе повреждения. С ними его отвезли в больницу.

