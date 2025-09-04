Зарезана кухонным ножом: внук жестоко расправился с бабушкой в Москве

Зарезанную кухонным ножом женщину обнаружили в квартире на юго-востоке столицы. Правоохранители начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Труп женщины, родившейся в 1935 году, нашли в квартире в многоэтажном доме на улице Братиславской. Она погибла от ударов ножом и других травм.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, убить женщину мог ее внук 1989 года рождения. Вскоре могут открыть уголовное дело.

Ранее в парикмахерскую в Сыктывкаре зашел мужчина и напал с ножом на супругу. Они пребывают в процессе развода.