Мужчина ударил ножом жену в парикмахерской в Сыктывкаре
В парикмахерскую в Сыктывкаре ворвался мужчина и напал с ножом на жену, это произошло в разгар рабочего дня, сообщает РЕН ТВ.
По словам источника, супруги сейчас находятся в процессе развода.
На видео с места происшествия показано, как окровавленная жертва бросает на стул похожий на нож предмет, а после этого достает белую тряпку, чтобы приложить ее к ране в районе горла.
Ранее в Новокузнецке неадекват ворвался на кухню гриль-кафе и зарезал в подсобке сотрудницу. Как выяснилось, мужчина совершил преступление из-за проблем с потенцией.