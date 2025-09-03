Мужчина ударил ножом жену в парикмахерской в Сыктывкаре

В парикмахерскую в Сыктывкаре ворвался мужчина и напал с ножом на жену, это произошло в разгар рабочего дня, сообщает РЕН ТВ .

По словам источника, супруги сейчас находятся в процессе развода.

На видео с места происшествия показано, как окровавленная жертва бросает на стул похожий на нож предмет, а после этого достает белую тряпку, чтобы приложить ее к ране в районе горла.

Ранее в Новокузнецке неадекват ворвался на кухню гриль-кафе и зарезал в подсобке сотрудницу. Как выяснилось, мужчина совершил преступление из-за проблем с потенцией.