Женщинам тут не место: маньяк-импотент убил беззащитную продавщицу в Новокузнецке

В Новокузнецке неадекват ворвался на кухню местного гриль-кафе и зарезал в подсобке сотрудницу заведения, сообщает «112» . Вскоре выяснилось, что мужчина совершил преступление из-за проблем с потенцией.

Трагедия произошла в заведении на улице Филиппова. Один из посетителей сначала долго сидел за столиком, затем вышел на перекур, а после этого ворвался в кафе и схватил на кухне два ножа. Он попытался напасть на каждого из сотрудников.

Маньяк успел нагнать сотрудницу кафе по имени Екатерина, которая в момент происшествия находилась в раздевалке. Он ударил ее ножом, девушка скончалась. Затем мужчина попытался убить коллег Екатерины, но те сумели сбежать.

После этого неадекват начал громить заведение. Как отмечает SHOT, в ходе дебоша нападавший кричал о своих проблемах с потенцией. Он говорил о том, что у него «вырезаны все органы» и «не стоит».

Маньяка удалось схватить. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

