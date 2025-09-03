Мужчина зверски избил свою бабушку в столичной квартире, она скончалась
Арестован мужчина, до смерти избивший свою бабушку в квартире жилого дома на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Трагедия произошла 29 августа в квартире дома, расположенного на Изюмской улице. Фигурант избил пожилую женщину 1958 года рождения из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Та скончалась на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Позднее мужчина был заключен под стражу.
Столичные следователи допросили свидетелей, также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается.
