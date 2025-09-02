Не давал уснуть: житель Свердловской области зарезал сына, игравшего в «Танки»

Суд вынес приговор жителю Свердловской области, который убил сына-геймера во время ссоры из-за игры в «Танки». Мужчину обвинили в превышении самообороны, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Пышминском районе в мае. Ночью 29-летний Иван (имя изменено — ред.) играл в «Танки» и громко матерился, не давая уснуть родителям. Тогда отец зашел к нему в комнату и сделал замечание.

Сын набросился на родителя с кулаками и начал угрожать убийством. В комнату вошла мать, которая попыталась успокоить Ивана. Отмечается, что подобные происшествия и раньше случались в семье — сын бил родителей после проигрышей в играх.

В этот раз перепалка закончилась тем, что отец ушел на кухню. По словам мужчины, он увидел в зеркале, как Иван схватил нож. Тогда отец взял со стола нож и нанес два опережающих удара — в грудь и в голову. Иван скончался.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд решил, что житель Свердловской области оборонялся, хотя и превысил допустимые пределы. Мужчину приговорили к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы — ему запрещено покидать район и менять место жительства без разрешения.

Ранее мужчина устроил резню в Москве. Он убил бывшую жену и ранил ее нового мужа.