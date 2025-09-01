сегодня в 12:31

Мужчина устроил резню в Москве, убив бывшую жену и ранив ее нового мужа

Мужчина зарезал ножом бывшую жену и напал на ее нового мужа. Инцидент произошел 1 сентября в многоэтажке на улице Нижняя Масловка в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Против мужчины открыли уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»), части 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

1 сентября в квартире на улице Нижняя Масловка в Москве у фигуранта начался конфликт с экс-супругой и ее новым мужем. Мужчина взял нож и нанес женщине множественные ранения. Он погибла сразу же.

Затем фигурант набросился с ножом на мужа погибшей. Его увезли в карете скорой помощи.

Подозреваемого обнаружили с телесными повреждениями. Его задержали. Врачи оказывают мужчине помощь.