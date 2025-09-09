Убийца 15-летней школьницы в апарт-отеле Петербурга пришел в себя в реанимации
Фото - © Телеграм-канал RT
Молодой человек, совершивший зверское убийство пятнадцатилетней школьницы в апарт-отеле Санкт-Петербурга, пришел в себя, сообщает RT.
Юношу обнаружили неподалеку от тела погибшей, он пытался свести счеты с жизнью.
В настоящее время он находится под наблюдением в отделении реанимации. Медицинские работники пока не позволяют его допрашивать, уточнил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщалось ранее, 18-летний студент нанес школьнице 35 колото-резаных ран. На теле погибшей были обнаружены ранения в области плеча, шеи, правого глаза и затылочной части головы. Затем он сделал фотографии с трупом, залитым кровью номером и отправил их знакомым.