Убийца 15-летней школьницы в апарт-отеле Петербурга пришел в себя в реанимации

Молодой человек, совершивший зверское убийство пятнадцатилетней школьницы в апарт-отеле Санкт-Петербурга, пришел в себя, сообщает RT .

Юношу обнаружили неподалеку от тела погибшей, он пытался свести счеты с жизнью.

В настоящее время он находится под наблюдением в отделении реанимации. Медицинские работники пока не позволяют его допрашивать, уточнил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось ранее, 18-летний студент нанес школьнице 35 колото-резаных ран. На теле погибшей были обнаружены ранения в области плеча, шеи, правого глаза и затылочной части головы. Затем он сделал фотографии с трупом, залитым кровью номером и отправил их знакомым.