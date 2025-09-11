«Временное помутнение рассудка»: убийца школьницы в отеле Петербурга признал вину
По информации источника в правоохранительных органах, молодой человек по имени Максим сознался в убийстве 15-летней девочки в апарт-отеле в Санкт-Петербурге, пишет RT.
Несмотря на то, что студент признался в убийстве, он воспользовался своим конституционным правом не свидетельствовать против себя и отказался давать развернутые показания.
Как стало известно, юноша специально приехал с Сахалина для встречи с несовершеннолетней. После совершения убийства он предпринял попытку суицида рядом с телом жертвы.
Врачам удалось спасти жизнь подозреваемого. Придя в сознание, молодой человек объяснил свой поступок временным помутнением рассудка. Компетентные органы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.
18-летний студент нанес школьнице 35 колото-резаных ран. На теле погибшей были обнаружены ранения в области плеча, шеи, правого глаза и затылочной части головы. Затем он сделал фотографии с трупом, залитым кровью номером и отправил их знакомым.
