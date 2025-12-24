Обломки на дороге и поврежденные авто: СК показал видео с места взрыва в Москве

СК опубликовал видео с места взрыва в Москве, в котором погибли сотрудники ДПС

Пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовала видеозапись с места подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на улице Елецкой на юге Москвы.

На кадрах видно, как следователи работают на месте происшествия, внимательно рассматривая поврежденные в результате взрыва автомобили.

Прошедшей ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС. В результате взрыва погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы, а также мужчина, который оказался подрывником. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что подрывник действовал по указаниям мошенников. Его обманули под предлогом взлома аккаунта на сайте «Госуслуги». Злоумышленники убедили россиянина приехать в столицу из Ивановской области и заложить взрывное устройство под машину ДПС.

