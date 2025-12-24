Shot: при взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС

По предварительной информации следствия, неизвестные лица подбросили СВУ к служебной машине инспекторов, после чего произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что звук был настолько сильным, что его было слышно за несколько кварталов.

Местные жители утверждают, что видели двух человек, убегающих с места происшествия после хлопка. Сейчас нападавших разыскивают.

Инцидент произошел сегодня около 01:30 ночи на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово. Следственный комитет России уже возбудил по факту инцидента уголовное дело