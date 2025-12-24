На юге Москвы прогремели взрывы в районе Ясеневой улицы

В районе Ясеневой улицы на юге Москвы около 20 минут назад прогремели несколько взрывов, сообщает Shot .

Местные жители сообщают, что слышали как минимум два громких хлопка, а после них над кварталом появился столб дыма. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв автомобиля на одной из парковок в Орехово-Борисово, где на парковке взорвали автомобиль генерала Фанила Сарварова.

В социальных сетях распространяются сообщения о пожаре, который возник после детонации.

На место происшествия оперативно прибыли не менее шести автомобилей спецслужб и МВД. правоохранительными органами.