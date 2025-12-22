Чем известен генерал Фанил Сарваров, погибший в результате подрыва автомобиля в Москве

О подробностях убийства, совершенного утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве, читайте в материале РИАМО.

Что известно о подрыве автомобиля в Москве 22 декабря

Фото - © РИА Новости

Взрыв автомобиля KIA Sorento произошел на парковке, расположенной в Москве по адресу Ясеневая улица, 12 (район Орехово-Борисово Южное), около 7 утра в понедельник, 22 декабря. Впоследствии выяснилось, что взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. По информации источников РБК в правоохранительных органах, его мощность составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, а в действие оно было приведено дистанционно.

В результате взрыва пострадал генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ. Впоследствии он скончался от полученных травм. Других пострадавших в результате взрыва не было.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, одной из версий произошедшего является организация преступления спецслужбами Украины.

Биография генерала Фанила Сарварова

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Фанил Фанисович Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. В 1990 году он окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1999-м — Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в 2008-м — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Будущий генерал участвовал в боевых действиях во время осетино-ингушского конфликта 1992 года, а также в ходе чеченских войн. В 1995 году Сарваров был награжден орденом Мужества, в 2000 году — медалью Суворова. Также у него есть орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2003 и 2014 годы) и орден «За военные заслуги» (2014 год).

В 2015–2016 годах офицер участвовал в военных действиях в Сирии.

Должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ Сарваров занял в 2016 году, а двумя годами позже получил звание генерал-майора. Генерал-лейтенантом он стал в мае 2024 года.

В комментарии «БИЗНЕС Online» военный обозреватель Влад Шлепченко назвал убитого генерала «одной из ключевых фигур».

«Оперативное управление Генштаба — это разработка операций. Печально, что у противника есть возможности находить и ликвидировать офицеров такого уровня. Таких людей заменить крайне сложно, это штучные люди. Они прошли очень долгий путь становления», — отметил эксперт.