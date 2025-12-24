сегодня в 10:34

Взорвавший сотрудников полиции в Москве действовал по указанию мошенников

Мужчина, который подорвал сотрудников полиции на Елецкой улице в столице, действовал по указанию мошенников, сообщает «112» .

Его обманули под предлогом взлома аккаунта на сайте «Госуслуги». Злоумышленники убедили россиянина приехать в столицу из Ивановской области и заложить взрывное устройство под машину полиции.

Прошедшей ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что от множественных осколочных ранений погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы, а также мужчина, который оказался подрывником.

Ранее появился видеоролик с места взрыва. Там показано, что место трагедии огорожено лентой, там находится много кинологов и полицейских.

