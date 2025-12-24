СК России возбудил уголовное дело по факту инцидента на юге Москвы

Следователи и криминалисты столичного главка Следственного комитета России устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали два сотрудника дорожно-патрульной службы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, где ранее вечером прогремели взрывы и возник пожар после детонации автомобиля. Изучаются записи камер видеонаблюдения, а также опрашиваются свидетели.

«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — добавили в СК.

Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, неподалеку от отделения полиции. Ранее сообщалось о пострадавшем с повреждениями ног, а также о работе взрывотехников, которые проверяли соседние автомобили на предмет минирования.

