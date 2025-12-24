Пострадавший может быть из-за взрыва автомобиля на юге Москвы

По предварительным данным, в результате взрыва автомобиля на юге Москвы есть пострадавшие, сообщает телеграм-канал SHOT .

По словам очевидцев, около пострадавшей легковушки лежит человек с поврежденными ногами. Дорога в районе происшествия перекрыта, поскольку неподалеку находится отделение полиции на улице Елецкой.

«Взрыв произошел неподалеку от полицейского участка. Точной информации о произошедшем пока нет. Но, по словам местных, было слышно минимум два взрыва», — отмечается в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб, МВД и МЧС.

