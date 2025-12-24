сегодня в 09:26

Третий погибший при нападении на сотрудников ДПС в Москве оказался подрывником

Минувшей ночью на улице Елецкой в столице двое сотрудников ДПС увидели подозрительного прохожего около служебного автомобиля. Они подошли ближе для задержания незнакомца и в это же время злоумышленник привел в действие взрывное устройство, сообщает пресс-служба СК РФ.

Двое полицейских скончались от полученных ранений. Подозрительный человек также погиб.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Следователи и криминалисты осматривают место трагедии. Специалисты готовят необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Также они устанавливают механизм приведения в действие взрывного устройства.

Еще по данному делу допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам Центрального аппарата ведомства подключиться к данному расследованию. Это необходимо для оперативного установления лиц, которые причастны к организации и исполнению преступления, для установления всех обстоятельств дела.

