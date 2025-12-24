Оцепление и много кинологов: видео с места взрыва ДПСников на юге Москвы

сегодня в 10:21

В Сети появилось видео с места взрыва, унесшего жизнь инспекторов ДПС в Москве

SHOT опубликовал видеоролик с места взрыва на улице Елецкой в столице, где неизвестный активировал взрывное устройство, когда полицейские попытались его задержать.

На видео показано, что место трагедии огорожено лентой, там находится много кинологов и полицейских.

Прошедшей ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что от множественных осколочных ранений погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы, а также мужчина, который оказался подрывником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.