Оцепление и много кинологов: видео с места взрыва ДПСников на юге Москвы
В Сети появилось видео с места взрыва, унесшего жизнь инспекторов ДПС в Москве
0:16
SHOT опубликовал видеоролик с места взрыва на улице Елецкой в столице, где неизвестный активировал взрывное устройство, когда полицейские попытались его задержать.
На видео показано, что место трагедии огорожено лентой, там находится много кинологов и полицейских.
Прошедшей ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что от множественных осколочных ранений погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы, а также мужчина, который оказался подрывником.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.