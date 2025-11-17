Обезглавившая сына жительница Балашихи не признала свою вину

Жительница Балашихи, которую подозревают в убийстве и расчленении шестилетнего сына, отказалась признавать вину, сообщает «112» .

При этом ранее женщина написала явку с повинной. Однако когда пришел адвокат, она отказалась давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции.

Рюкзак с головой мальчика был обнаружен рабочими в Гольяновском пруду в Москве. Правоохранители нашли тело ребенка в квартире в Балашихе, где жил ребенок.

Сначала они подозревали, что малыша убил отчим. Однако мать ребенка на допросе призналась, что это она расчленила сына. Женщина написала явку с повинной.

Подозреваемая страдает шизофренией. На допросе она была вместе с психиатром.

Ранее стало известно, что женщина перед тем, как ее задержали, пыталась покончить с собой. Однако она не довела начатое до конца, так как ей стало жаль своих кошек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.