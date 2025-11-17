Обезглавившая сына женщина хотела покончить с собой, но ей стало жаль кошек

Жительница Балашихи, которая подозревается в обезглавливании сына, пыталась совершить суицид прямо перед тем, как ее задержали. Однако в последний момент она передумала, так как ей стало жаль своих кошек, сообщает Baza .

Когда правоохранители нагрянули в квартиру 31-летней матери ребенка для задержания, они обнаружили, что женщина пыталась покончить с собой. Как позднее призналась сама задержанная, она не смогла свести счеты с жизнью, так как переживала за судьбу своих кошек.

По словам соседей семьи, женщина больше любила своих четырех питомцев, чем детей. Она часто выкладывала в соцсетях фотографии с кошками, а также нейроарты с изображениями пушистых.

Подозреваемую удалось привести в чувство. На допросе ее сопровождал психиатр, так как у женщины подтвержденная шизофрения. Вскоре задержанной изберут меру пресечения.

Между тем бабушка убитого внука занимается его похоронами. Она также пытается добиться опеки над старшей внучкой.

Ранее в Гольяновском пруду в Москве нашли рюкзак с головой ребенка внутри. Тело обнаружили в квартире в Балашихе. Сначала в убийстве подозревали отчима мальчика, но мать ребенка призналась в преступлении.

