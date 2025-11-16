Отчим мог убить мальчика и отрезать ему голову

Следствие предполагает, что убийство ребенка совершил его отчим, а голову погибшего мальчика к Гольяновскому пруду отнесла его мать, об этом сообщает Mash .

Предполагается, что мальчик вместе с матерью и отчимом жил в Балашихе. О пропаже ребенка заявила его бабушка.

Тело мальчика без головы обнаружили в сумке на балконе квартиры, где он жил. Мать и отчим его планировали выбросить позднее.

Голову мальчика нашли в рюкзаке у Гольяновского пруда в первой половине дня 16 ноября. По версии следствия, мать пыталась скрыть следы преступления и сама отнесла ее туда.

Ранее водолазы обследовали дно Гольяновского пруда в поисках других улик по факту преступления, но ничего не нашли. Позднее прокуратура показала рюкзак, в котором лежала голова ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.