Отчим мог убить мальчика и отрезать ему голову
Следствие предполагает, что убийство ребенка совершил его отчим, а голову погибшего мальчика к Гольяновскому пруду отнесла его мать, об этом сообщает Mash.
Предполагается, что мальчик вместе с матерью и отчимом жил в Балашихе. О пропаже ребенка заявила его бабушка.
Тело мальчика без головы обнаружили в сумке на балконе квартиры, где он жил. Мать и отчим его планировали выбросить позднее.
Голову мальчика нашли в рюкзаке у Гольяновского пруда в первой половине дня 16 ноября. По версии следствия, мать пыталась скрыть следы преступления и сама отнесла ее туда.
Ранее водолазы обследовали дно Гольяновского пруда в поисках других улик по факту преступления, но ничего не нашли. Позднее прокуратура показала рюкзак, в котором лежала голова ребенка.
