сегодня в 16:53

Прокуратура показала рюкзак, в котором нашли голову мальчика в Москве

Сотрудники правоохранительных органов под надзором прокуратуры продолжают устанавливать обстоятельства жестокого убийства мальчика в Москве, чью голову нашли в пакете и в рюкзаке 16 ноября в Гольяновском пруду. Прокуратура в своем Telegram-канале показала рюкзак, в котором была часть тела ребенка.

На опубликованных кадрах видно, что убийца мальчика упаковал отделенную от туловища голову ребенка в пакет красного цвета с желто-белыми элементами и сиреневого цвета рюкзак. Внешне рюкзак напоминает классический школьный аксессуар.

На данный момент правоохранители продолжают искать останки тела убитого ребенка. На дне Гольяновского пруда никаких других улик водолазы не нашли.

Также идет розыск первого подозреваемого. Кто мог убить несовершеннолетнего, выясняется.

