Правоохранители ищут первого подозреваемого в убийстве мальчика в Москве

Сотрудники правоохранительных органов определили первого подозреваемого в деле об убийстве мальчика, чью голову обнаружили в Гольяновском пруду в Москве. Его личность пока не установили, сообщает Baza .

Правоохранители выяснили, что мужчина среднего телосложения. Его рост примерно 180 сантиметров.

Силовики ищут мужчину и пытаются установить его местоположение.

Ночью 14 ноября странного человека у пруда видели прохожие. Они рассказали, что мужчина кинул в водоем пакет. В нем оказался рюкзак с головой ребенка.

Затем выяснилось, что убили ребенка в возрасте от 7 до 10 лет. По предварительной информации, труп был расчленен лобзиком.

Водолазы осматривают Гольяновский пруд. Они ищут остальные части тела ребенка.

