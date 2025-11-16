Водолазы осматривают Гольяновский пруд, где нашли останки трупа ребенка в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Водолазы начали обследовать Гольяновский пруд в Москве, где были найдены останки трупа ребенка. Специалисты хотят найти остальные части тела, сообщает РЕН ТВ.
До этого в Гольяновском пруде обнаружили пакет. В нем лежала голова несовершеннолетнего ребенка.
Ему от 7 до 10 лет. Источник отметил, что ребенка убили 14 ноября.
После нахождения трупа, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Правоохранители ищут свидетелей и смотрят записи с камер видеонаблюдения.
