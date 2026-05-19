Самолет из Благовещенска в Москву экстренно сел в Кольцово

сегодня в 17:20

Борт из Благовещенска экстренно сел в Кольцово из-за самочувствия пассажира

Самолет, летевший из Благовещенска в Москву, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает E1.RU .

Экипаж запросил экстренную посадку, поэтому сотрудники аэропорта оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали необходимую помощь прямо на месте.

Пассажира госпитализировали в ближайшую больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.

После того как пассажира передали врачам, самолет продолжил полет по маршруту. Борт вылетел в Москву, к месту первоначального назначения.

