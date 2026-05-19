Самолет из Благовещенска в Москву экстренно сел в Кольцово
Борт из Благовещенска экстренно сел в Кольцово из-за самочувствия пассажира
Фото - © Медиасток.рф
Самолет, летевший из Благовещенска в Москву, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает E1.RU.
Экипаж запросил экстренную посадку, поэтому сотрудники аэропорта оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали необходимую помощь прямо на месте.
Пассажира госпитализировали в ближайшую больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.
После того как пассажира передали врачам, самолет продолжил полет по маршруту. Борт вылетел в Москву, к месту первоначального назначения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.