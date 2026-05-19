Слабоумие и отвага: прогулки руферов по стройке высотки в Москве попали на видео

сегодня в 17:23

В Москве молодые руферы гуляли по стройлесам на высотке

Молодые руферы ночью залезли на строительные леса высотки на Кудринской площади в Москве. Они ходили по конструкции, сообщает « Москва 24 ».

На опубликованном видео несколько молодых парней залезли на строительные леса высотки на Кудринской площади. Было две группы руферов.

Они передвигались по этажам строительных лесов без страховки.

В посте Telegram-канала напомнили, что такие действия представляют опасность. Руферов могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей.

Если выяснится, что правонарушитель не достиг 18 лет, родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

