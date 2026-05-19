Блогер Саша Стоун пригласил жителей Подмосковья на квест «Город пЕРемен»

В своих социальных сетях Саша Стоун (Зарубин) рассказал про серию квестов «Город пЕРемен», которые пройдут в Подмосковье впервые: 23 мая в Ленинском (Видном), 31 мая в Балашихе, 6 июня в Королеве. Формат подразумевает пешеходные прогулки, участники которых разгадывают задания, зашифрованные в текстах, видео, звуках и изображениях, и ищут более 100 точек на карте. Организаторы — «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Подмосковье — уверены, что такой, игровой, формат позволяет своими глазами увидеть изменения, которые произошли в городах региона по народной программе, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Часто слышу, что молодежь сложно чем-то удивить. Но мне кажется, проблема в другом — людям просто надоели скучные форматы. Есть решение. Впервые в России „Единая Россия“ и „Молодая Гвардия“ делают городской квест в формате настоящего ралли — с заданиями, загадками, маршрутами и командной игрой», — написал Саша Стоун в своих социальных сетях. Он так же отметил, что каждая точка на маршруте квеста — это не абстрактный объект, а результат реальных обращений жителей: новые спортивные площадки, благоустроенные парки, обновленные школы и поликлиники. «Вместо сухих цифр жители получают живой формат, где можно и время круто провести, и по-другому посмотреть на свой город», — добавил блогер.

Принять участия в квесте просто: нужно собрать команду от 1 до 5 человек, чтобы в ней был минимум один взрослый старше 18 лет.

Организаторы подготовили задания на логику, внимательность и знание истории городов. Все участники получат стартовые сувениры и бонусы от партнеров, а победители — памятные значки и специальные призы. Главное правило участия — передвижение строго пешком, без использования транспорта, велосипедов и самокатов.

Регистрация на квест уже открыта, участие бесплатное. Подробная информация, правила и форма регистрации доступны на официальном сайте проекта: gorod-peremen.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.