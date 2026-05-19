В Серпухове пассажирский автобус врезался в фуру

В ДТП с автобусом в Серпухове пострадали три человека

В Серпухове пассажирский автобус врезался в грузовую фуру. Авария произошла сегодня в 12:20 на трассе А-108. По данным Минздрава по Московской области, пострадали три человека.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 43, совершил наезд на грузовик. В результате ДТП пострадали три пассажира.

Двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Третий пострадавший после осмотра врачей отпущен на амбулаторное лечение по месту жительства.

В региональном Минтрансе сообщили, что автобус перед рейсом был исправен, а водитель прошел медосмотр. По факту ДТП проводится проверка. Пассажиры имеют право на страховые выплаты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

