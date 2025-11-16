сегодня в 12:44

Расчлененный труп ребенка нашли в Гольяновском пруду в Москве

Останки тела человека обнаружили в Гольяновском пруду в пакете. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

На опубликованном фото видно, что труп обернут в пакет.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Москве, 16 ноября в Гольяновском пруду нашли рюкзак с частью трупа несовершеннолетнего. Ему было от 7 до 10 лет.

Правоохранители ищут свидетелей. Также они смотрят записи с камер видеонаблюдения.

