Водолазы закончили осматривать дно пруда в Москве, где нашли голову мальчика
Фото - © Телеграм-канал Baza
Дно Гольяновского пруда в Москве тщательно изучено водолазами, но никаких дополнительных улик найти не удалось, сообщает Telegram- канал «112».
Несмотря на завершение поисковой операции в водоеме, следственные действия продолжаются. На данный момент точные лица, подозреваемые в причастности к убийству ребенка, не установлены.
Сотрудники Следственного комитета проводят опросы очевидцев и анализируют записи камер видеонаблюдения в городе.
Ранее сообщалось, что в Москве осматривали дно Гольяновского пруда с целью найти другие части тела ребенка, чью голову неизвестный отделил от туловища после убийства мальчика.
Первого подозреваемого в совершенном преступлении уже начали искать стражи порядка.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.