сегодня в 15:37

Водолазы закончили осматривать дно пруда в Москве, где нашли голову мальчика

Дно Гольяновского пруда в Москве тщательно изучено водолазами, но никаких дополнительных улик найти не удалось, сообщает Telegram- канал «112» .

Несмотря на завершение поисковой операции в водоеме, следственные действия продолжаются. На данный момент точные лица, подозреваемые в причастности к убийству ребенка, не установлены.

Сотрудники Следственного комитета проводят опросы очевидцев и анализируют записи камер видеонаблюдения в городе.

Ранее сообщалось, что в Москве осматривали дно Гольяновского пруда с целью найти другие части тела ребенка, чью голову неизвестный отделил от туловища после убийства мальчика.

Первого подозреваемого в совершенном преступлении уже начали искать стражи порядка.

