Мать обезглавленного в Балашихе мальчика призналась в расчленении сына

Следователи задержали в Балашихе мать обезглавленного мальчика, она призналась, что убила сына и выбросила фрагменты его тела в пруд, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Ранее в Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка в пакете и в рюкзаке. Тело обнаружили в квартире в Балашихе. Сначала в убийстве подозревали отчима мальчика.

На допросе женщина призналась в убийстве своего сына. Она написала явку с повинной, но мотивы пояснить не смогла.

Как считает следствие, подозреваемая убила мальчика в квартире в Балашихе, а затем выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд.

Следователи и криминалисты осмотрели места трагедии с участием судебно-медицинского эксперта, изъяли вещественные доказательства и ножи. По делу назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы, криминалистическая экспертиза по холодному оружию.

Кроме того, следователи планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

