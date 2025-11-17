Мать обезглавленного в Балашихе мальчика призналась в расчленении сына
Следователи задержали в Балашихе мать обезглавленного мальчика, она призналась, что убила сына и выбросила фрагменты его тела в пруд, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.
Ранее в Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка в пакете и в рюкзаке. Тело обнаружили в квартире в Балашихе. Сначала в убийстве подозревали отчима мальчика.
На допросе женщина призналась в убийстве своего сына. Она написала явку с повинной, но мотивы пояснить не смогла.
Как считает следствие, подозреваемая убила мальчика в квартире в Балашихе, а затем выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд.
Следователи и криминалисты осмотрели места трагедии с участием судебно-медицинского эксперта, изъяли вещественные доказательства и ножи. По делу назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы, криминалистическая экспертиза по холодному оружию.
Кроме того, следователи планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.
