СК показал кадры квартиры в Балашихе, где обнаружили тело ребенка

Следователи изымают вещественные доказательства из квартиры в подмосковной Балашихе, где нашли тело ребенка, сообщает СК РФ в Telegram-канале .

По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз.

На опубликованных кадрах видно, что на полу разбросаны вещи, кровати нет — лишь матрас.

Тело мальчика без головы обнаружили в сумке на балконе квартиры, где он жил. Мать и отчим его планировали выбросить позднее.

Голову мальчика нашли в рюкзаке у Гольяновского пруда в первой половине дня 16 ноября. По версии следствия, мать пыталась скрыть следы преступления и сама отнесла ее туда.

