Нож, маска, петарды: у напавшего на лицей в Нижнекамске изъяли целый арсенал

У напавшего на лицей в Нижнекамске изъяли нож, маску, петарды и перчатки

Правоохранители изъяли у напавшего на Нижнекамский многопрофильный лицей № 37 подростка нож, маску, петарды и тактические перчатки. С таким «набором» 13-летний школьник вошел в учебное заведение, сообщает Mash .

Семиклассник успел взорвать в лицее три петарды, что привело к панике среди учеников, которые стали выбегать в коридор и старались спрятаться. Вооруженный подросток ранил сотрудницу учебного заведения, а затем и сам попытался спрятаться, но его обнаружили силовики.

Ученики рассказали другие подробности об образовательном учреждении, где было совершено нападение. Несколько дней назад одна из лицеисток упала с крыши. Ученики считают, что ее столкнули. Похороны девочки должны были состояться как раз 22 января — в день нападения.

Вооруженный ножом подросток напал на Нижнекамский лицей. По уточненным данным, он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказывают помощь. Ребенка задержали. На месте работают оперативные службы. Причиной нападения мог стать конфликт парня с одноклассниками.

В Сети появились фотографии, сделанные внутри и снаружи лицея. На снимке, сделанном внутри здания, видно, что весь пол покрыт каплями крови. На двух остальных кадрах запечатлена обстановка около образовательного учреждения.

