Крики и стоны из коридора: ученики — о нападении с ножом в лицее Нижнекамска

После атаки подростка с ножом на лицей в Нижнекамске началась паника

Ученики Нижнекамского многопрофильного лицея №37, где подросток напал с ножом на уборщицу, поделились подробностями инцидента. Сначала они услышали два взрыва в коридоре, сообщает «112» .

Нападение произошло прямо во время урока. Ничего не подозревающие ученики в это время были в кабинетах. Многие не сразу поняли, что происходит в лицее.

«Сидим на алгебре, и два взрыва в коридоре», — поделились они.

После этого началась паника, дети стали выбегать из классов и старались спрятаться. Затем был еще один резкий звук, после чего из коридора доносились крики и стоны.

Вооруженный ножом подросток напал на Нижнекамский лицей. По уточненным данным, он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказывают помощь.

Ребенка задержали. На месте работают оперативные службы. Устанавливаются причины произошедшего.

