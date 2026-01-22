Стало известно, зачем подросток с ножом ворвался в школу в Нижнекамске

сегодня в 10:33

Подросток мог напасть на лицей в Нижнекамске из-за ссоры с одноклассниками

По предварительным данным, семиклассник атаковал Нижнекамский многопрофильный лицей №37 из-за конфликта с одноклассниками, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 22 января. Парень ворвался в школу с ножом, он успел ранить сотрудницу учебного заведения.

Вскоре другие дети, которые были на уроках, услышали взрывы. Напавший взорвал три петарды на этажах лицея. Из-за происшествия школьникам пришлось забаррикадироваться в классах. Затем их эвакуировали.

Подростка задержали. На месте работают оперативные службы. Пострадавшая жива, ей оказывается вся необходимая помощь.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.