Взрывал петарды, порезал охранницу: буйного школьника скрутили в Нижнекамске
Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил сотрудницу охраны
Вооруженный ножом подросток напал на Нижнекамский многопрофильный лицей №37. Он успел ранить сотрудницу охраны, сообщает «112».
По предварительным данным, ребенка задержали. На месте работают оперативные службы. Уточняются все обстоятельства происшествия.
Пострадавшая жива. Ей предоставляют всю необходимую медпомощь.
Подросток до своего задержания устроил настоящий разгул в школе — он взорвал петарды на этажах учебного заведения.
