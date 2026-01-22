Взрывал петарды, порезал охранницу: буйного школьника скрутили в Нижнекамске

сегодня в 10:03

Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил сотрудницу охраны

Вооруженный ножом подросток напал на Нижнекамский многопрофильный лицей №37. Он успел ранить сотрудницу охраны, сообщает «112» .

По предварительным данным, ребенка задержали. На месте работают оперативные службы. Уточняются все обстоятельства происшествия.

Пострадавшая жива. Ей предоставляют всю необходимую медпомощь.

Подросток до своего задержания устроил настоящий разгул в школе — он взорвал петарды на этажах учебного заведения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.