Дорожка крови на полу: первые фото из лицея в Татарстане после нападения ученика
Опубликованы фото из лицея в Татарстане, куда ворвался подросток с ножом
Фото - © Telegram-канал Mash
В Сети появились фотографии, сделанные внутри и снаружи лицея в Республике Татарстан, на который напал вооруженный подросток, сообщает «112».
На снимке, сделанном внутри здания, видно, что весь пол покрыт каплями крови. На двух остальных кадрах запечатлена обстановка около образовательного учреждения.
У лицея стоят пожарная машина, карета скорой помощи и автомобили силовиков. Сами правоохранители работают на территории объекта образования. Проход туда для обычных граждан закрыт, их оттеснили через дорогу.
В четверг утром подросток, вооруженный ножом, напал на многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске. Неадекват успел ранить уборщицу, затем он был задержан.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.