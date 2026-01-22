Дорожка крови на полу: первые фото из лицея в Татарстане после нападения ученика

Опубликованы фото из лицея в Татарстане, куда ворвался подросток с ножом

В Сети появились фотографии, сделанные внутри и снаружи лицея в Республике Татарстан, на который напал вооруженный подросток, сообщает «112» .

На снимке, сделанном внутри здания, видно, что весь пол покрыт каплями крови. На двух остальных кадрах запечатлена обстановка около образовательного учреждения.

У лицея стоят пожарная машина, карета скорой помощи и автомобили силовиков. Сами правоохранители работают на территории объекта образования. Проход туда для обычных граждан закрыт, их оттеснили через дорогу.

В четверг утром подросток, вооруженный ножом, напал на многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске. Неадекват успел ранить уборщицу, затем он был задержан.

