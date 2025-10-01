Новая жертва: число отравившихся суррогатом в Ленобласти продолжает расти

сегодня в 10:31

Еще один человек пострадал от суррогатного алкоголя в Ленинградской области

В Сланцах Ленинградской области от суррогатного алкоголя пострадала еще одна женщина, сообщает РЕН ТВ .

По данным источника, Ирину Ф. обнаружили в квартире в тяжелом состоянии, ее увезли в больницу.

Как рассказал муж пострадавшей, женщина принимала антидепрессанты и употребила много спиртного с таблетками.

Всего в Ленобласти от суррогатного алкоголя погибли 38 человек. Силовики задержали нескольких причастных к массовому смертельному отравлению.

Инцидент произошел в городе Сланцы. Изготовлением суррогата в домашних условиях занималась 60-летняя воспитательница детсада Ольга С., она сбывала его через 78-летнего знакомого Николая Б. Силовики задержали самогонных бутлегеров.

Всего в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек. Правоохранители также предполагают, что смертельные напитки могла изготавливать компания из Трубникова Бора в Тосненском районе.

