Ефимов: госэкспертиза помогла снизить стоимость градостроительных проектов на 16%

За первые 5 месяцев 2026 года в Москве по итогам государственной экспертизы зафиксировано снижение стоимости строительных проектов на 16%. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Государственная экспертиза позволяет закладывать экономию в строительстве еще на этапе согласования проектной документации. Она достигается за счет оптимизации сметных показателей, технических и технологических решений. Благодаря такой работе первоначально заявленная стоимость градостроительных проектов в Москве в январе – мае этого года снизилась в общей сложности на 16%», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что экономия составила 64 млрд рублей.

Уменьшить затраты на реализацию проектов удается благодаря грамотному и современному подбору материалов, типов и масштабов работ. Эксперты анализируют, насколько заложенные в проекте материалы и их количество соответствуют требованиям, проверяют виды оборудования, а также сверяют сметные расчеты с московской сметно-нормативной базой.

По словам председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, свыше 80% сэкономленных средств пришлось на проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета, – это 53 млрд рублей.

«Остальные 11 млрд сэкономили организации, в которых город является учредителем: бюджетные и казенные учреждения, унитарные предприятия, акционерные общества, обеспечивающие содержание и развитие городской инфраструктуры», – сказал Щербаков.

Ключевая цель государственной экспертизы – контроль за соблюдением государственных норм безопасности и других требований в стройпроектах, а оптимизация расходов проводится без потери качества и надежности будущих объектов.

Средства, сэкономленные в ходе экспертизы, могут направляться на другие градостроительные нужды: на возведение и обновление социальных, образовательных, спортивных учреждений и многое другое.