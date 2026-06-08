Подросток и первая работа: как нащупать грань между взрослением и каторгой

Первая работа действительно способна дать подростку то, чего не дает школа: ощущение собственной ценности, реальную ответственность и первые заработанные деньги, которые учат ценить труд. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Арабина.

«Это мощный рывок во взрослении — ребенок видит связь между усилием и результатом. Но риск выгорания реален, если работа становится не выбором, а повинностью или способом родителей сэкономить», — объяснила психолог.

Главная ошибка взрослых — превращать лето в каторгу под лозунгом «пусть узнает жизнь», обесценивая отдых. Лето подростку нужно и для восстановления, а не только для пахоты.

Вторая ошибка — давление и контроль, когда вместо поддержки ребенок слышит лишь требования и критику. Третья — игнорирование его интересов и физических возможностей.

«Работа курьером, официантом или аниматором — отличная школа коммуникации и стрессоустойчивости, но лишь при разумной нагрузке и адекватном работодателе», — сказал эксперт.

Важно, чтобы это были несколько часов, а не изнуряющие смены без выходных. Работа должна закалять, а не ломать. Дайте подростку попробовать, но сохраните за ним право на детство, ошибки и простой отдых.

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