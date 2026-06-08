Партия Пашиняна не набрала 50% на выборах после проверки голосов с 98% участков

Политической партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» пока не удалось набрать абсолютное большинство голосов на прошедших парламентских выборах после обработки бюллетеней с 1964 из 2005 избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК страны.

За партию отдали голоса 707 858 избирателей. Это 49,82% от количества участников выборов. Этот результат лишает правящую партию возможности единолично сформировать новый кабинет министров без вступления в коалиционные соглашения с другими фракциями.

При этом в ночь на понедельник действующий премьер-министр поторопился объявить о безоговорочной победе своей политической силы, когда представители ЦИК подсчитали лишь 10% бюллетеней. На том этапе партия Пашиняна удерживала показатель в 54,64%.

Однако после публикации промежуточных итогов обработки 68% голосов электоральная поддержка партии Пашиняна просела до 49,46%. Второе место на текущий момент удерживает блок «Сильная Армения» под руководством предпринимателя Самвела Карапетяна, набравший 23,35%. Тройку лидеров замыкает альянс «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна с результатом 9,94%.

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