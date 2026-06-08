Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске произошел из-за атаки БПЛА ВСУ
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В Новороссийске Краснодарского края из-за атаки БПЛА ВСУ начался пожар на перевалочном комплексе. Никто не пострадал, сообщает оперштаб региона.
Для тушения задействованы 130 человек. Привлекли 39 единиц техники.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал ранее, что в городе угроза атаки БПЛА ВСУ была объявлена в 02:39 8 июня. Она сохранялась вплоть до 05:01.
В 02:53 перекрывалось движение в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой. Его возобновили в 04:31.
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