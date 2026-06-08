Не надо «гореть» на работе: что грозит за отказ включить кондиционер в офисе

Работодателя могут оштрафовать за неработающий в жару кондиционер, так как это нарушает требования охраны труда, сообщил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

«При наличии кондиционера Роспотребнадзор рекомендует поддерживать температуру в помещении на уровне 24–25 градусов. Если же кондиционер не включают, а температура фактически уходит выше нормы, это уже вопрос не комфорта, а охраны труда. По рекомендациям Роспотребнадзора, если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рабочий день рекомендуется сокращать на 1 час; при 29 градусах — на 2 часа; при 30,5 градуса — на 4 часа. То есть сотрудник не обязан „гореть на работе“», — сказал Багатурия.

Он добавил, что если работодатель игнорирует просьбы сотрудников включить кондиционер, то нужно зафиксировать температуру и сначала письменно обратиться к руководителю или в службу охраны труда. Если реакции нет, можно писать жалобу в Государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Адвокат уточнил, что классифицировать это можно как нарушение требований охраны труда и санитарных норм: по ст. 5.27.1 КоАП РФ для должностных лиц штраф составляет от 2 до 5 тыс. рублей, для организаций — от 50 до 80 тыс. рублей.

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