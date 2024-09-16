Названа возможная причина нападения школьника на одноклассников в Челябинске

Mash: подросток мог напасть на одноклассников в челябинской школе из мести

Месть стала предварительной причиной нападения школьника с молотком на одноклассников в школе № 68 Челябинска. Нападавшего задержали, сообщает Mash .

В понедельник утром 13-летний подросток напал с молотком на детей и учителя во время урока биологии. Пострадали 5 человек, в том числе и сам неадекватный ребенок — его госпитализировали в психбольницу.

Подросток пришел с целью отомстить однокласснице, которая недавно измазала его косметикой. При этом другие учащиеся смеялись над ним. Оскорбившийся юноша взял в школу молоток, нож и пневматический пистолет. Предположительно, мальчик ударил по голове именно свою обидчицу.

При этом большинство учеников коррекционной школы состояли на учете в ПДН.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по статье 105 УК РФ (организация убийства) и статье 293 УК РФ (халатность).