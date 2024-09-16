Напавшего с молотком челябинского школьника госпитализировали в психбольницу

Mash: число пострадавших от рук школьника с молотком в Челябинске выросло до 5

Число пострадавших от рук школьника, который пришел в коррекционную школу №68 Челябинска с молотком, увеличилось до 5 человек, сообщает Mash .

В понедельник утром 13-летний мальчик ворвался в класс на уроке биологии и напал с молотком на детей и учительницу. Удары он наносил хаотично.

Стало известно, что с собой у нападавшего, кроме молотка, был еще нож. Использовать весь свой арсенал неадекватный ученик, к счастью, не успел.

В результате произошедшего трое детей оказались в больнице. Состояние двоих из них оценивается как средней тяжести, а одна девочка — «тяжелая», ей сделали трепанацию черепа. Учительница биологии Нина Шошина в среднем состоянии.

Среди пострадавших — сам обезумевший школьник, сейчас он в областной клинической психоневрологической больнице №1.