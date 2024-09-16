Два уголовных дела возбуждены после нападения школьника с молотком в Челябинске

СК возбудил 2 дела после нападения школьника с молотком на учеников в Челябинске

Следком возбудил два уголовных дела после нападения школьника с молотком на одноклассников в Челябинске. Дела заведены по статьям об организации убийства и халатности, сообщает «Царьград» .

В понедельник утром 13-летний мальчик напал с молотком на детей и учителя в коррекционной школе № 68. Пострадали несколько человек, две девочки — в тяжелом состоянии, за жизнь одной из школьниц борются врачи.

По данным издания, нападавший действовал без плана — семиклассник бил людей без выбора и хаотично. Обезвредить его смогла преподавательница химии — она защищала учеников и отобрала у злоумышленника молоток, однако сама тоже получила ранения.

Кроме того, отпор подростку дал его одноклассник. После столкновения с ним нападавший выбежал из кабинета.

В доме у школьника идут обыски. Правоохранители изучают содержимое компьютера и телефона, принадлежащих несовершеннолетнему.